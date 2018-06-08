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08 Haziran 2018 13:03

Albayrak: "Öğrenci ve öğretmenlerimize güzel bir yaz tatili dilerim"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaz tatiline giren öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

Albayrak:

08 Haziran 2018 13:03


Başkan Albayrak, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Albayrak mesajında, "2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona erdiği, böylesine güzel bir günde öğrencilerimiz karne sevinci yaşıyor. Öğrencilerimizin yeni bilgiler öğrendikleri, arkadaşlar edindikleri, sosyalleştikleri ve hayata hazırlandıkları okullarında, bir eğitim ve öğretim yılı daha sona erdi. Dersler, ödevler ve sınavlar, öğretmenlerimizle öğrencilerimizi olduğu kadar velilerimizi de yormaktadır. Tatiller de onların yorgunluklarını atmalarını ve yeni başlangıçlar için moral toplamalarını sağlayan çok önemli ve gerekli dönemlerdir. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin, sağlık, huzur ve mutluluk içinde, gönüllerince dinlenecekleri bir yaz tatili geçirmelerini diler, öğrenim ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim" dedi.




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