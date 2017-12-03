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03 Aralık 2017 11:10

Albayrak, Tekirdağ Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yöneticileriyle bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak S.

Albayrak, Tekirdağ Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yöneticileriyle bir araya geldi

03 Aralık 2017 11:10

S. 1 Nolu Tekirdağ Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yöneticilerini ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Rıza Eti ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


Ziyarette Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin ile Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz da yer aldı.


Çalışmalar hakkında istişarede bulunulan ziyarette Başkan Kadir Albayrak, “Tekirdağ artık değişmeye başladı. Şunu kabul edelim, Tekirdağ artık merkezin ismi değil, 11 ilçenin ortak ismi. Bunun yanında 2017 yılı adrese dayalı nüfus sayımının sonuçları açıklandığı zaman 1 milyon nüfus olacağız. Tekirdağ devamlı kabuk değiştiren ve gelişen bir yer. Sahil boyunca 8 tane liman var. Ben 20 Aralık’ta ihalesi yapılacak Tekirdağ Limanı için size başarılar diliyorum” dedi.


Ziyaret sonunda Ali Rıza Eti ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Kadir Albayrak’a ziyareti için teşekkür etti.




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