"Almanya’da Yatırım" semineri

Çerkezköy TSO’da Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) organizasyonuyla gerçekleştirilen seminerin sunumunu, TD-IHK Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Danışmanı, Yatırım Danışmanı ve Yeminli Mali Müşavir Süreyya İnal gerçekleştirdi. Çerkezköy TSO Konferans Salonunda başlayan Seminere Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odayı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Akın, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Taşdelen, Mesut Görgün, Sinan Sifil, meclis üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

"Ticareti geliştirmeliyiz"

Seminerin açılış konuşmasını Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası eski meclis üyesi, 20 yılı aşkın Alman firması BSH’nın Çerkezköy’ün Direktörlüğünü yapmış ve BEYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Yamaç yaptı. Yamaç konuşmasında, “Türkiye olarak dünyanın siyaseten sıkıntılı bir döneminden geçiyoruz. Bu açıdan Türkiye olarak ticaretimizi geliştirerek önemli bazı ülkelerle tekrar ticari köprüler kurmamız gerekir. Almanya en büyük ticaret yaptığımız bir ülke ve orada da mevcut gergin ortam mevcut. Bu ortamı yumuşatabilmek için ticaret köprüsü kurarak bu süreci hızlandırmamız gerekir. Bundan dolayı uzun yıllar orada kalmış, oradaki şirketleri yönetmiş, danışmanlık yapan Türkiye’yi de çok iyi bilen; Türk Alman Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Almanya’da büyük bir işletmesi olan Süreyya İnal Hanımefendiyi davet ettik. Kendisine davetimizi kırmayıp Çerkezköy’e geldiği için çok teşekkür ederim” dedi.

“Ticaretin dili dünyada tektir”

TÜSİAD Danışmanı, Yatırım Danışmanı ve Yeminli Mali Müşavir Süreyya İnal ise, yaptığı konuşmada, davet için teşekkür ederek, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanının selamlarını iletti. İnal konuşmasında özellikle siyasi dengelerin gergin olduğu bir dönemde iş adamlarına ve yatırımcılara düşen görevin ticari dengeleri iyi kurarak iki ülke arasındaki dostlukları perçinlemek olduğu gerçeğine dikkat çekti. İnal, “Hangi ülkede hangi dili konuşursanız konuşun, hangi kültürü takip ederseniz edin ticaretin dili dünyada tektir. Sermaye ve kar amacı. Bu amacı hep beraber takip ettiğimiz zaman, tüm ülkeler için win-win oluşur ve ülkeler arasındaki dostluklar daha da gelişir” önerisinde bulundu.

"Almanya ile bir kapı aralarsanız, Avrupa Birliği ile çalışma şansını yakalamış olursunuz"

“Neden Almanya?” diye bir soruyla konunun önemine değinen Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya İnal, “Almanya endüstriyel ve kurumsallık açısından iki yüzyıllık bir deneyime sahip. Almanya ayrıca Avrupa Birliği içerisinde etkin bir üyedir. Eğer Almanya ile bir kapı aralarsanız, Avrupa Birliği ile çalışma şansını yakalamış olursunuz. Ayrıca Almanya’da yapacağınız bir yatırımda beklenmedik sürprizlerle karşılaşmaz, deneyimli ve uzman danışmanlardan alacağınız destek ile çalışma kapasitenizi, maliyetinizi, gelir giderinizi ve kar oranınızı sürekli kontrol edebilirsiniz. Başarı oranınızı hesaplayabilirsiniz” diye konuştu.

İnal, seminerde Almanya ekonomisi, Almanya’da şirket türleri, Almanya’da vergilendirme, Türkiye-Almanya çifte vergilendirmenin engellenmesi, Almanya’da personel çalıştırma, Türkiye-Almanya sosyal güvenlik anlaşmaları, Yatırımcılar için oturma müsaadeleri mevzuatı gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu ve katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Daha sonra kürsüye gelen Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası eski meclis üyesi, 20 yılı aşkın BSH Çerkezköy’ün Direktörlüğünü yapmış ve BEYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Yamaç, katılımcılara “şirketlerde Alman mantığı ile kurumsallaşma” konusunda bilgilendirmede bulundu.