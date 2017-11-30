Alternatif Sahne Yazar Sedef Erken’i ağırladı

Her hafta çeşitli konserler, tiyatro gösterileri ve imza günleri ile sanatsal anlamda Süleymanpaşa’da hissedilen boşluğu dolduran Alternatif Sahne, bu kez Tekirdağlı Yazar Sedef Erken’i ağırladı. Tekirdağ doğumlu olan Erken, yeni çıkan kitabı Kedi Gözü ile ilgili söyleşi gerçekleştirerek, söyleşi sonrası okurları için kitabını imzaladı.

Tekirdağ’ın önemli isimlerinin de katıldığı söyleşide Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Erken’i yalnız bırakmadı.

Söyleşi sonunda Başkan Eşkinat, Tekirdağlı Yazar Sedef Erken’e çiçek takdim etti.