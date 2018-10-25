Alternatif Sahne "Yeşil Papağan Limited Şirketi" oyunu ile doldu taştı

Yalçın Aydemir, İbrahim Emrah Ertetik, Cihan Kibar, Gökhan Çetintaş, Şerifcan İnançlı, Engin İnce, Özlem İnce, Gözde Koca, Aslıhan Sağsöz, Tuğçe Mamal, Adnan Tekay, Selvihan Uysal, Seval Demir, Hamza Özcan, Tolga Aktaş, Yasin Turan, Mete Özbek ve Senem Batır'ın rol aldığı oyunda salon tıklım tıklım doldu.

Mehmet Baydur'un yazdığı, yönetmenliğini Gökhan Çetintaş'ın üstlendiği Yeşil Papağan Limited Şirketi'nde sahne arkasında da dev bir ekip yer alırken yönetmen yardımcısı koltuğunda Senem Batır, ışıkta Tansu Uysal, müzikte Gözde Koca, dekorda Nedim Yılmaz, kostümde Özlem İnce, sahne amirliğinde Tuğçe Mamal ve dramaturgda Selvihan Ünsal görev yaptı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren oyunun sonunda tiyatro ekibi uzun süre alkışlanırken vatandaşlar kültürel etkinliklerin artması gerektiğini dile getirdi.