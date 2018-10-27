Alternatif Sahne'de DİP ile muhteşem gece

Daha önce birçok ulusal etkinlikte yer alan aralık ayında ise Alternatif Sahne'de ilk kez Tekirdağlıların karşısına çıkan ve kendisine yeni bir hayran kitlesi oluşturan DİP, Alternatif Rock türündeki müzik kültürü ve 2 saatlik performansları ile yine kendisine hayran bıraktı.

Vokalde Sercan Erdinç, elektro gitarlarda Eyüp Demirci ve Ozan Yurdakul, bas gitarda Oğuz Dolma ve davulda Hakan Obut'un yer aldığı grup birbirinden ünlü eserlerin yanı sıra İnsana Kalan, En Baştan ve Koku adlı bestelerini de müzikseverler için seslendirdi.

"Tekirdağ müziğe saygı duyan bir şehir"

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen konser ve Tekirdağ hakkında konuşan DİP Grubu solisti Sercan Erdinç, "Aslında bizim tüm amacımız bugünkü gibi bir ortamda, bugünkü gibi muhteşem bir müziksever kitlesiyle harika zaman geçirmek. Tekirdağ müziğe saygı duyulan bir şehir. Böyle güzel bir şehirde bize bu güzel geceyi yaşatan herkese çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.