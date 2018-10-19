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Alternatif Sahne'de yeni dönem Çelik Project konseri ile başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nde Alternatif Sahne adı altında düzenlediği etkinliklere yeni dönemde Çelik Project konseri ile başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde Alternatif Sahne adı altında düzenlediği etkinliklere yeni dönemde Çelik Project konseri ile başladı.


Yaklaşık 2 saat süren enstrümantal konserde Çelik Project, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'ni dolduran müzikseverlere adeta müzik ziyafeti verdi. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin Ekim ayı programı şöyle:


"24 Ekim Çarşamba saat 20.00'de Yeşil Papağan Limited Şirketi (tiyatro), 25 Ekim Perşembe saat 20.00'de DİP (konser)"

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