Alzheimer hastaları birbirine umut oluyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan ve Trakya'da bir ilk olan Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi, Alzheimer hastalarına hizmet vermeye devam ediyor.

Altınova Mahallesi'nde faaliyete geçen Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi'nde günün belli bölümlerinde Alzheimer hastası vatandaşlar aileleri tarafından merkeze getirilerek gün boyunca kendi yaşıtları ile vakit geçirerek hobilerini geliştiriyor.

Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi'nde ayrıca merkezden yararlanan vatandaşların sağlık ihtiyaçlarıyla ilgilenen doktor, hemşire ve hasta bakıcılar ile etkinlikleri düzenleyen bir sosyolog da sürekli hizmet veriyor.

Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Alzheimer hastalığı gittikçe ilerleyen bir şekilde bilişsel yeteneklerin yıkımına neden olan bir beyin hastalığı. Kişi zamanla çevre ile iletişim kurma yeteneğini kaybediyor ve yaşam aktivitelerini yerine getiremez hale geliyor. Bu durum hasta yakınları için oldukça zorlu bir sürecin başlangıcı. Süleymanpaşa Belediyesi Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezimiz bu süreçteki hastaları gün içinde misafir ederek yaptırılan aktiviteler ile bilişsel yeteneklerindeki kaybolma sürecini yavaşlatarak hasta yakınlarına da gün içinde nefes alma fırsatı veriyor" dedi.

"Haftanın 5 günü merkezimizle vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz”

Trakya'da bir ilk olan Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi ile ilgili açıklamalarına devam eden Başkan Eşkinat, "Bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımız konusunda amacımız kişilerin yaşam enerjilerini yenilemek. Kaliteli zaman geçirip zihinsel rehabilitasyon ile hastalıklarının evre atlamasını geciktirmek. Burada doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız ve sosyologumuz var. Haftanın 5 günü merkezimizle vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başvurular devam ediyor

Altınova Mahallesi Seray Sokak No: 9/2 adresinden başvuruların devam ettiği Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi, Alzheimer hastası vatandaşlara hafta içi 09.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.