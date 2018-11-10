Alzheimer hastaları için toplantı

Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantı Alzheimer hastalığının tanıtılması, nasıl ve neden ilerlediği konusu ile başlarken Dr. Ayten Cesur hasta yakınlarına yönelik önemli bilgiler paylaştı.

Hastaların durum bilgisi, Alzheimer hastalarına nasıl yaklaşılması gerektiği, hastanın hangi seviyede nasıl destek alması gerektiği, hasta yakınlarının psikolojisinin koruması, hasta yakınlarının yapması gerekenler, hastaların sorunları ile başa çıkma yolları, hasta yakınlarının psiko ve fiziksel sağlıklarını korumak gibi başlıkların ele alındığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı sonunda tüm hasta yakınları tecrübelerini birbirleriyle paylaşırken Alzheimer'a karşı yapılabilecekler hakkında görüşlerini açıkladılar.