AMATEM’de tedavi gören hastalar için kurs açıldı

Açılışa Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Yeşilay Tekirdağ Şubesi Başkanı Şener Çelikayar ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Yeşilay Tekirdağ Şubesi Başkanı Şener Çelikayar ve Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ile Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan birer konuşma yaptı.

Açılışta konuşan Vali Mehmet Ceylan, “Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı devamlı olarak vurguladığımız konuların başında gelen ve topyekün mücadele ettiğimiz bir konu. Sivil toplum kuruluşları ve odalarımızın işbirliği ile bu projeyi gerçekleştirdik. Yeşilay’a ve devlet hastanemize çok teşekkür ediyorum. İlimizde özellikle son 2 yılda uyuşturucu ile mücadele konusunda emniyetimiz ile ciddi mücadele ettik. Bu konuda kesinlikle herhangi bir ama ya da fakatımız yok” dedi.

Bu konuda tüm kurumların aynı mücadeleyi göstermesini beklediğini de kaydeden Vali Ceylan, “Sağlıklı nesiller yetiştirmek için birlikte hareket etmeliyiz. Biz bu mücadelede hep birlikte başarıya ulaşacağız. Biz geçen yıl uyuşturucu ile mücadele konusunda bölgemize narkotik tırı getirerek öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bilinçlendirdik. Gittiğim her toplantıda bağımlılık konusunda özellikle konuşup halkımızı bilgilendirme konusunda gayret sarf ediyorum. Aynı gayreti basın mensuplarımızdan da bekliyorum. Tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Vali Mehmet Ceylan ve beraberindekiler, açılan kursları ziyaret ederek eğiticilerden kurslar hakkında bilgi aldı.