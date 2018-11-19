Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Liman Başkanlığı paydaşlığında düzenlenen "Amatör Denizci Eğitimi" programının ilki gerçekleşti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ve amatör denizci adayları katıldı. Programda adaylara Denizcilik Sörvey Mühendisi Kaptan Fatih Kincal tarafından verilen eğitimin ardından katılımcı belgeleri takdim edildi. Başkan Kadir Albayrak burada yaptığı konuşmada, "Tekirdağ'ın Marmara Denizi ve Karadeniz ile komşu olmak gibi bir özelliği var. Biz, kıyılarımızın temizlenmesi adına çok önemli çalışmalar yaptık. Ben gerçekleştirilen eğitimin hayırlı olmasını diliyorum. Rüzgarınız bol pruvanız nota olsun" dedi.

"Amatör Denizci Eğitimi" programı kapsamında yapılacak olan eğitim ve sınavın ardından başarılı olanlara 24 metreye kadar özel tekneleri kullanmak için gerekli olan Amatör Denizci Belgesi verilecek.