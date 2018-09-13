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Aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi

Tekirdağ’da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul-Çanakkale yolunda da aksamalar yaşandı.


Meteorolojinin uyarılarından sonra Malkara ilçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklar dereye döndü. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış sonucu bazı vatandaşlar, iş yerleri ve otobüs duraklarına sığındı.


Öte yandan İstanbul-Çanakkale yolunun Malkara ilçe merkezi girişinde meydana gelen büyük su birikintisi nedeniyle trafikte 1 saat aksama yaşandı.

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