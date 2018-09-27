Apartmanda korkutan yangın

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangın apartmanı sarmadan söndürüldü.

Gündüz saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde iddiaya göre, bir apartmanın çatı katında yalıtım çalışmalarından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler çatıyı sararken vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Çatı katından dumanların yükseldiği bina olay yerine gelen polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Daha sonra binada yapılan incelemede özellikle binanın çatı katında maddi hasar oluştuğu tespit edildi.