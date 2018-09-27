İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Apartmanda korkutan yangın

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bir evin çatı katında yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangın apartmanı sarmadan söndürüldü.


Gündüz saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde iddiaya göre, bir apartmanın çatı katında yalıtım çalışmalarından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler çatıyı sararken vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.


Çatı katından dumanların yükseldiği bina olay yerine gelen polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Daha sonra binada yapılan incelemede özellikle binanın çatı katında maddi hasar oluştuğu tespit edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.