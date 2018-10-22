Ar-Ge İnovasyon Zirvesi'nde Trakya projelerine büyük ilgi

Mimar ve Mühendisler Grubunun (MMG) öncülüğünde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "3. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi” İstanbul'da gerçekleştirildi. Organizasyona Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Trakya, Kırklareli ve Namık Kemal üniversiteleri, Yeni İşim Girişim Programı'ndan genç girişimciler katıldı.

Organizasyona Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Trakya, Kırklareli ve Namık Kemal Üniversiteleri, Yeni İşim Girişim Programı'ndan genç girişimciler katıldı. Sanayici ve yatırımcı ile proje sahiplerini aynı platformda buluşturan organizasyona Trakya Üniversitesi 2, Namık Kemal Üniversitesi 2 ve Kırklareli Üniversitesi 3'er projeyle katılırken Trakya Kalkınma Ajansı standında bölge üniversitelerinin yanı sıra 2 girişimci yer aldı.

Sergiyi ziyaret eden Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, organizasyona Trakya'dan katılan akademisyenlerin ve genç girişimcilerin projeleriyle teker teker ilgilendi ve bilgi aldı. Trakya'yı öne çıkaracak olan yeni fikirlere ve projelere değer verdiklerini söyleyen Şahin, "Kurum olarak parlak iş fikrine sahip olan insanlarımızı desteklemeye ve Trakya'ya değer katacak fikirlere, projelere odaklandık. Bu amaçla başlattığımız Yeni İşim Girişim programı var. Bu yıl da bu programdan parlak fikirler ve inovatif çalışmalar çıktı. Bunun dışında üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde koordinatörlük görevimizi de yerine getiriyoruz. Üniversitelerde var olan bilgi birikiminin sanayinin hizmetine sunulması, sanayinin yaşadığı sorunlara çözüm üretmesi çok önemli. Bu nedenle Trakya, Namık Kemal ve Kırklareli Üniversitelerinden hocalarımızın bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin bir ürünü olan projelerini kamuoyu ile paylaşmak için böyle bir fırsatı değerlendirmek istedik ve bu organizasyona onları getirdik. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Burada sergilenen projelerden en az beş tanesinin pek yakında sanayi üretimimiz içinde yer alacağına inanıyorum. Bu organizasyonun hazırlanmasına emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederken, bundan sonra da üniversite-sanayi işbirliği konusunda kendilerine destek olacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Sanayi ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanlığı bürokratları ve çok sayıda ziyaretçi TRAKYAKA standını ziyaret ederek, Trakya Bölgesi'nde yürütülen projeler ve girişimler hakkında bilgi aldı.