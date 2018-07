Arabaları sayesinde aile gibi oldular

2011 yılında kurulan İstanbul, Tekirdağ, İzmit-Kocaeli, Sakarya, Edirne, Eskişehir, Muğla, İzmir, Bolu, Antalya, Ankara, Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde 5 binden fazla aktif üyeye sahip olan ‘Twingo Club TR’nin Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Laledere piknik alanında gerçekleşen buluşması yoğun bir katılımla gerçekleşti.

‘Araba kulüpleri insanların yeni sosyalleşme alanı’ sloganıyla başlatılan Twingo Club TR üyelerinin eski model araçlarıyla gerçekleştirdikleri buluşma renkli görüntülere sahne oldu.

"İlişkilere arkadaşlıklara öncelik veriyoruz"

Kulübün hemen hemen Türkiye’nin her ilinde moderatörleri olduğunu ayrıca Balkan ülkelerinde yaşayan Twingo sahiplerinin de kulübe yoğun destek verdiğini söyleyen Twingo Club TR kurucusu Samet Karakaş, "2011 yılında kardeşimle birlikte kulübü kurma kararı aldık. Çünkü Twingo bizim için bir araba veya bir araç değildi. O bizim ailemizin bir parçasıydı. Biz de bizim gibi düşünen insanlar vardır diye yola çıktık. Tahminlerimizde yanılmadığımızı her geçen gün büyüyen ailemizle görüyoruz ve çevredekilere gösteriyoruz. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde moderatörlerimiz var ve sayıları da her geçen gün artıyor. İlişkilere arkadaşlıklara öncelik veriyoruz. Piknikler, kahvaltılar düzenliyoruz. Üyelerimiz bu organizasyona aileleriyle katılıyor. Dertleşiyoruz veya arabalarımızın sorunları varsa herkes elinden geldiğince yardımcı oluyor. Böyle güzel birlik ve beraberliklere ihtiyacımız var. Biz bu ruhu bu ortamı yaşayıp yaşatabildiğimiz için çok mutluyuz. Sosyal ağlarda oluşturduğumuz sayfalar sayesinde sürekli üyelerimizle irtibat halindeyiz. Herhangi bir sorun veya parça lazım olduğunda acil yardım ekibi gibi organize olup arkadaşımıza yardımcı oluyoruz. Kapımız tüm twingo severlere açıktır. Kulüpteki üye olan veya üye olmak isteyen arkadaşlara kulübümüzün sembolü olan Twingo Club TR stickerını ücretsiz olarak veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuğuymuş gibi araçlarına isim takıyor

Twingo Club TR İstanbul Moderatörü Emrah Akkaya, Twingo’nun bir araç değil, bir tutku olduğunu dile getirerek, "Aracımı aldığımda açıkçası bu kadar üstüne düşüp özen göstereceğim aklıma gelmezdi. Elimden geldiğince kulübe destek olmaya çalışıyorum. Kulüpteki aile ortamına hayran kalmamak elde değil. Herkes birbirine yardımcı olma çabası içinde. Herkes çocuğuymuş gibi araçlarına isim takıyor, güzel fotoğraflar çekiyor ve sosyal hesaplarda paylaşıyor. O an aracınıza yapılan güzel yorumlar bile mutlu olmanıza yetiyor. Çünkü her araçta bir emek var. Lafın kısası biz bir araca binmiyoruz. Biz tutkumuzla yaşıyoruz" şeklinde konuştu.