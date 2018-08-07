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07 Ağustos 2018 09:30

Arı kovanları yangında küle döndü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangınında arıların bulunduğu 20 kovan küle döndü.

Arı kovanları yangında küle döndü

07 Ağustos 2018 09:30


İshakça Mahallesi yakınlarındaki bir buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tarlada bulunan arı kovanları ve bağlanmış balyalara da sıçradı. Yangını ilk fark eden İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, itfaiyeye haber verip mahalle sakinlerinden yardım istedi.


Traktörlerle yapılan ilk müdahale ve itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması sayesinde yüzlerce arı kovanının yanması önlendi. Olayda, 20 arı kovanı ile bağlanmış 10 saman balyasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.


Arı kovanlarının sahiplerinden Ahmet Çapar, zararının yaklaşık 7 bin lira olduğunu belirterek, zamanında yapılan müdahale için İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş’a ve itfaiyeye teşekkür etti.




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