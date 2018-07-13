Arı yetiştiricilerine duyuru

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürlüğü, desteklemeden faydalanmak isteyen arıcıların 20 Temmuz’a kadar dilekçe ile başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada, "Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici, üretici örgütüne üye olan ve işletmesinde en az 30 arılı kovanı bulunan yetiştiricilerin; arılı kovan başına 10 TL, satın almış oldukları damızlık ana arı başına 40 TL, ana arılar için arı başına 15 TL destekleme verilecektir. Arı yetiştiricilerimiz, AKS’de güncelleme işlemlerini yaptırdıktan sonra üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne 20 Temmuz 2018 tarihine kadar dilekçe ile başvurmalıdırlar" denildi.