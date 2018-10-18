Asfalt tankeri binalara çarparak durabildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde asfaltlama yaptığı yolda kayarak kontrolden çıkan tanker binalara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pirinççeşme Mahallesi'nde asfaltlama yapan belediyeye ait tanker, kaygan zeminde kontrolden çıktı. Sürücüsünün tüm uğraşlarına rağmen hakimiyetini sağlayamadığı tanker, 2 binaya çarptıktan sonra eski bir ahırı yıkarak durabildi.

Korkutan kazada, sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla hastaneye kaldırılan 2 yaralı tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.