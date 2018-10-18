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Asfalt tankeri binalara çarparak durabildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde asfaltlama yaptığı yolda kayarak kontrolden çıkan tanker binalara çarparak durabildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde asfaltlama yaptığı yolda kayarak kontrolden çıkan tanker binalara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Pirinççeşme Mahallesi'nde asfaltlama yapan belediyeye ait tanker, kaygan zeminde kontrolden çıktı. Sürücüsünün tüm uğraşlarına rağmen hakimiyetini sağlayamadığı tanker, 2 binaya çarptıktan sonra eski bir ahırı yıkarak durabildi.


Korkutan kazada, sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla hastaneye kaldırılan 2 yaralı tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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