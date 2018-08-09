Asit yüklü tanker biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti

Yaralılar Marmarereğlisi hastanesinde KBRN ünitesi bulunmadığı için Çorlu’ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere olay, Tekirdağ-İstanbul karayolu üzeri Marmaraereğlisi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ’dan İstanbul yönüne gitmekte olan Halil B. idaresindeki 01 DFA 34 plakalı asit yüklü tanker trafikte seyrettiği sırada ani fren yaptı. Tankerden sıçrayan asitlerin yol kenarında bekleyen Öznur Okçu (24), Özlem Okçu (29), Özge Okçu (26) ve Defne Okçu’ya (3) temas etmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

İlk anda Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılar daha sonra Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Bulaşlara Karşı Arındırma Ünitesi (KBRN) bulunan Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Vatandaşların şikayetleri üzerine İstanbul yönüne doğru seyir halinde bulunan tankeri durduran jandarma ekipleri sürücüyü ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.