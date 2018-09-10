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Aşk şarkılarının adamı Ferhat Göçer, unutulmaz bir gece yaşattı

Tekirdağ’da konser veren ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Tekirdağlıları büyüledi.

Tekirdağ'da konser veren ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Tekirdağlıları büyüledi.


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Trakya Bağbozumu ve Ekoloji Festivali'nin son gününde, aşk şarkılarının adamı Ferhat Göçer sahne aldı. Göçer, seslendirdiği eserler ile Tekirdağlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce Tekirdağlının soluksuz izlediği ve zaman zaman şarkılara dahil olduğu gecede, Ferhat Göçer şarkılarıyla ve sahne performansıyla dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın da vatandaşlarla birlikte konseri soluksuz izledi. Konser sonunda sahneye çıkan Başkan Eşkinat, Ferhat Göçer'e pekmez ikramında bulundu.


Ferhat Göçer, Başkan Ekrem Eşkinat'a Süleymanpaşa'ya davetinden dolayı teşekkür etti. Aşk şarkılarının adamı Ferhat Göçer sahneyi 'Yaz Dostum' ile sonlandırdı.

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