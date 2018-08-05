Asker uğurlama töreninde tehlikeli hareketler

Çorlu’da asker uğurlama töreninde araçlarına astıkları Türk bayrakları ile otomobil ve motosikletlerle konvoy düzenleyen gençler, hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücü ve yayaların hayatlarını tehlikeye attı. Üzerine Türk bayrağı asılan araçlardan birisi, araç girişine yasak olmasına rağmen Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı’nın önündeki alana çıkarak çeşitli hareketler yaptı. Bu sırada camdan sarkarak hayatını hiçe sayan bir asker adayı da objektiflere yansıdı. Konunun 155 Polis İmdat hattına bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, meydanı gören şehir polis kameralarından aracın plakasını ve sürücünün kimliğini tespit etti. Polis, trafiği tehlikeye düşüren kişilere cezai işlem uyguladı.