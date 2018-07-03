Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 02:36

Asker ve itfaiyeden yavru kedi için ortak operasyon

Tekirdağ’da ağaçta mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için asker ve itfaiye ekiplerinden ortak operasyon.

Asker ve itfaiyeden yavru kedi için ortak operasyon

03 Temmuz 2018 02:36


Olay Terkirdağ’ın Merkez ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan askeri alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 23.30 sularında İbrahim Müteferrika Parkında oturan vatandaşlar, ‘Miyav’ sesiyle yavru bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kendi çabalarıyla kediyi bulmaya çalışan vatandaşlar, kedinin metrelerce yükseklikte bir ağaçta mahsur kaldığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.


Mahsur kedi için askerlerde seferber oldu


Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleriyle birlikte vatandaşlarında seferber olmasıyla yavru kedinin askeri alanda bulunan bir ağaçta mahsur kaldığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarını fark eden askeri bölgedeki askerlerde yavru kedinin kurtarılması için seferber oldu.


Dayanamayıp zifiri karanlıkta metrelerce yükseklikteki ağaca çıktı


Dışarıdan merdiven dayayarak, askeri alandaki ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışan itfaiye ekiplerinin merdiveni askeri bölgedeki tel ve duvar nedeniyle yetersiz kalınca, askerler devreye girdi. Olay yerinde bulunan askerlerden birisi gecenin zifiri karanlığı ve ağacın metrelerce yüksekliğine aldırış etmeden dayanamayıp ağaca tırmanarak, mahsur kalan kediyi olduğu yerden kurtardı. Kediyi ağaçtan kurtaran asker vatandaşlardan büyük bir takdir topladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç