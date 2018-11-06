Askerlerden örnek davranış

Tekirdağ Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz kampüsünde görev yapan 94 jandarma, "Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi yolu üzerinde bulunan Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz kampüsünde görev yapan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 94 jandarma, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturma ve lösemi hastalarına destek olmak için kan bağışı kampanyasına katıldı. Askerler bölük binasında kurulan kan bağış istasyonunda kan vermek için sıraya girerek kayıt işlemleri tamamladıktan sonra bağışta bulundu.

"İnsanların lösemi ve ilik nakli konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini hissettik"

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında görevli Kıdemli Başçavuş Emrah İsmail Çetin kendi çocuğunun da lösemi hastası olduğunu söyleyerek bu hastalıkla mücadele eden biri olarak herkesi duyarlı olmaya davet etti. Başçavuş Çetin, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'dır. Lösemili Çocuklar Haftası dolayısı ile bizler de jandarma olarak lösemili çocuklara destek maksadıyla kök hücre konusunda buradaki personele bilinçlendirme yaptık. Daha sonra burada hem kan hem kök hücre vermek üzere yaklaşık 94 personel toplandı. Biz neden buna önayak olduk. Öncelikle bu toplumsal ve sosyal bir projedir. Sonra insanların lösemi ve ilik nakli konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini hissettik" dedi.

"Çok sıkıntılı bir süreç"

Lösemi hastası olan kendi çocuğunun da ablasından alınan ilik ile hayata tutunduğunu dile getiren Başçavuş Çetin, "Benim de çocuğum lösemi hastası ve ablasından alınan ilik nakli ile hayata tutundu. Bu süreç çok sıkıntılı bir süreç bunu çok iyi biliyorum. Ülkemizde binlerce lösemi hastası çocuk ilik nakli beklemekte. Bu süre içerisinde, maalesef ilik bulunamadığı için acı sonuçlar olmakta. Bu konuda insanların daha hassas olmasını bekliyoruz. Bu çocuklarımız çok özel çocuklar, çok değerli çocuklar. İlik bulunamadığı dönemlerde sürekli olarak lösemi hücrelerini baskılamak için devamlı kemoterapi görüyorlar. Kemoterapi sonrası bu çocuklar inanılmaz acılar yaşıyorlar. Saçlarının dökülmesi, kemoterapiden dolayı bir sürü organlarının iflas etmesi, vücudunda kanamalar olabiliyor. Yoğun bakıma kaldırılan çocukları gördüm ben. Lütfen bu konuda daha hassas olalım. Bir jandarma olarak bu yüzden önayak olmak istedik" diye konuştu.