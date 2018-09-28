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At arabalı hırsızlar kamerada

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgiye göre Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bir evin önünde duran bankı gözlerine kestiren hırsızlar at arabası ile önce sokaktan geçti ardından çevrede kimsenin olmadığını gören şahıslardan biri oturağı kucakladığı gibi at arabasına yükledi.


Gündüz gerçekleşen hırsızlık olayı evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Ev sahibi ise hırsızlık anının birkaç saniye sonrasında olan bitenden habersiz şekilde evin bahçesine çıktı.

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