Atakent Kapalı Pazaryeri için kura çekimi yapılacak

Çorlu Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemizde Salı günü Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda kurulan semt pazarının taşınacağı yeni kapalı alandaki 270 adet boş tezgah ile ilgili olarak kura çekimi yapılacak. Bu sebeple mevut pazarcı esnafının istenen evrakları 30 Kasım 2018 tarihine kadar Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirmeleri gerekmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, belgesi eksik olan ya da zamanında getirmeyen mevcut pazarcı esnafının kura çekimine katılamayacağı belirtildi.