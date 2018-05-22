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22 Mayıs 2018 13:36

Atatürk Koşusu Heyecanı Ergene´de yaşandı

Ergene Kaymakamlığı, Ergene Belediye Başkanlığı ve Ergene Kent Konseyi işbirliği ile geleneksel hale getirilerek bu yıl da gerçekleştirilen Atatürk Koşusu vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Atatürk Koşusu Heyecanı Ergene´de yaşandı

22 Mayıs 2018 13:36


Atatürk Koşusu’na Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve eşi İlke Kızıltoprak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve eşi Ayten Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Nuh Nuhoğlu, Ayça Çevikelli, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


5 kilometre üzerinden 3 farklı kategoride değerlendirilerek çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen yarış Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in startı ile İğneler Mahallesi’nden başlayıp Pınarbaşı Mahallesi’nde son buldu.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Her yıl düzenlediğimiz Atatürk Koşusu’nu bu yıl da gerçekleştirdik. Organizasyonumuza teşrif ederek katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Yarış sonunda dereceye giren vatandaşlara Pınarbaşı Mahallesi’nde düzenlenen tören programıyla madalyaları takdim edildi.




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