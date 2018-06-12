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12 Haziran 2018 16:44

Atatürk Parkı kafe çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Atatürk Meydanı’nda yer alan Atatürk Parkı’nda inşa edilen kafe ve park projesi çalışmaları kapsamında incelemelerde bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, projenin kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Atatürk Parkı kafe çalışmaları devam ediyor

12 Haziran 2018 16:44


Kütüphane Parkı ve Kitap Kafe ile Tenis Kafe konseptinde hizmet verecek yeni bir hizmet alanını Çorlu’ya kazandırmayı hedefleyen Çorlu Belediyesi, Atatürk Parkı kafe ve park projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.


Atatürk Parkı kafe ve park projesi bina inşaatında incelemelerde bulunan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Başkan Yardımcısı Erdoğan Demirci yapımı önemli ölçüde tamamlanan kafe binası ve yer karolarının yanı sıra alanda yapılan çalışmalar konusunda yetkililerden bilgiler aldı.


İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden düzenlenecek olan park alanında bitkilendirme projeleri uygulanacak ve yeni ağaçlar ile çalılar dikilecek.




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