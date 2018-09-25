Atatürk Parkı ve Park Kafe hizmete girdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin simgelerinden biri olan Atatürk Parkı yenilenerek vatandaşların hizmetine yeniden sunuldu.

Çorlu'nun göbeğindeki en uğrak yerlerden biri olan, Atatürk Meydanı'na yeşil görüntüsünü veren, Çorluluların nefes aldığı yeşil alanların en başında gelen ve geçtiğimiz yıl Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından peyzaj düzenlemeleri yapılmak üzere tadilata alınan Atatürk Parkı, tamamlanan çalışmaların ardından yeniden hizmete girdi.

Peyzaj düzenlemesi kapsamında dekoratif parke taşların kullanılması, çiçeklerin ekilmesi, süs havuzu yerleştirilmesi ve muhtelif noktalara bank konulması ile farklı bir görünüme kavuşan Atatürk Parkı, ayrıca içerisinde çocukların gönüllerince eğlenebileceği geniş bir oyun alanını da barındırıyor.

Park içerisinde yapımı tamamlanan ve Çorlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilmeye başlanan Park Kafe de tıpkı Kitap Kafe ve Tenis Kafe gibi vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet vermeye devam ediyor.

Makul fiyatlı soğuk ve sıcak içeceklerin yanı sıra tatlı ve tuzlu yiyecek seçenekleriyle de hizmet vermeye başlayan Park Kafe, hizmet kalitesi ve uygun fiyatlarıyla Çorluluların beğenisini topluyor.

Dekoru ve farklı atmosferi ile Park Kafe, her gün saat 10.00 - 00.00 saatleri arasında hizmet veriyor.