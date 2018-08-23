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23 Ağustos 2018 11:46

Atatürk’ün Tekirdağ’ı ziyareti ve Harf İnkılabının yıldönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Ağustos 1928 tarihinde Tekirdağ’ı ziyareti ve Harf İnkılabının 90.

Atatürk’ün Tekirdağ’ı ziyareti ve Harf İnkılabının yıldönümü kutlandı

23 Ağustos 2018 11:46

yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Tekirdağ’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlama programında, Vali Mehmet Ceylan, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülferah Güral, 50. Yıl Harf İnkılabı Anıtı’na çelenk sundu. Daha sonra günün anısına bastırılan post pulları İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Cömertler tarafından Vali Mehmet Ceylan, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülferah Güral’a takdim edildi.


Program, Namık Kemal Evi Mehmet Serez Sergi Salonunda düzenlenen "Berna Üzüm Koleksiyonundan Harf İnkılabı Takı" sergisi ve "Sezai Gençöz arşivinden Harf İnkılabı Fotoğrafları Basında Haberler" sergisinin gezilmesinin ardından son buldu.




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