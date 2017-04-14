Atık toplama merkezi en kısa sürede tamamlanacak

Zemin tasfiye, kaplama ve üst kapama çalışmalarına başlanarak, atık toplama merkezinin bitirme işlemi en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan atık toplama merkezi ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Atık getirme merkezimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atık getirme merkezimize, kağıt, plastik, cam, metal, ahşap, tekstil, kurşunlu piller, pil ve akümülatörler, flüoresan, elektrikli ve elektronik atıklar, ilaçlar, yağlar ve hacimli atıklar ile ömrünü tamamlamış lastikler olmak üzere 14 farklı kategoride atıklar toplanacak. Vatandaşlarımızın da atıklar konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum” dedi.