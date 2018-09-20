Atıklar değerlendiriliyor, mahalleler çiçekleniyor

Malkara ilçesinin Elmalı Mahallesi, Saray ilçesinin Bahçeköy Mahallesi ve Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesinde gerçekleştirilen proje kapsamında, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren yemekhane ve catering firmalarından toplanan boş bitkisel yağ tenekeleri, mahalle sakinleri ile birlikte temizlenip, boyandı ve tenekelere 2 bin 500 adet çiçek dikildi. Vatandaşlardan gelen yoğun talep ile Malkara ilçesinin Yaylagöne Mahallesi'nde de gerçekleştirilecek olan ‘Atıklarımız Değerleniyor, Kırsal Köylerimiz Çiçekleniyor” projesi sayesinde, söz konusu mahallelerde daha fazla estetik güzellik kazandırılmış oldu.

"Vatandaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim"

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek “Bu alanda ortaya koyduğumuz çalışmalar diğer büyükşehirlere de örnek teşkil etti. ‘Atıklarımız Değerleniyor, Kırsal Köylerimiz Çiçekleniyor” projesi de bu anlamda ses getiren bir projedir. Bu sayede hem atıkları geri kazanarak doğayı koruyor, hem çiçek dikerek doğaya katkı sağlıyor, hem de mahallelerimizi daha güzel hale getiriyoruz. Projemize destek veren ve devamını talep eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.