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11 Ocak 2017 11:27

Atıksu işletmeleri 7/24 izleniliyor

Atıksu işletmeleri 7/24 izleniliyor

11 Ocak 2017 11:27

Sanayileşmenin yoğun olduğu Tekirdağ’da, su kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Tebliği kapsamında, kurulu kapasitesi 10 bin metreküp/gün ve üzerinde olan atıksu arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yapan ve suyu ısı transferi amacıyla kullanan işletmelerin, sürekli takip edildiği bildirildi.
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “2016 yılı itibarı ile Tekirdağ’da 7 adet işletmede sürekli atıksu izleme sistemi kurulmuş olup, 2 adet işletmede de kurulum çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda tesis deşarj hatlarına yerleştirilen cihazlarla, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda katı madde (AKM), pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik ve debi parametreleri ölçülerek, ölçüm sonuçları periyodik ve gerçek zamanlı olarak Bakanlığımız merkezi veri tabanına aktarılmakta, veri tabanından da Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce on-line olarak izlenmekte, kirliliğin tespiti halinde anında müdahale edilmekte, işletmeler tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanmakta ve idari işlemler tahsis edilmektedir” denildi.
Açıklamada ayrıca, periyodik olarak Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gözetiminde yetkili laboratuvarlar tarafından karşılaştırma testleri yapılarak, sürekli atıksu izleme sistemlerinin düzenli olarak çalıştırılmasının sağlandığı kaydedildi.



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