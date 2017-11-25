Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 17:31

ATM’ye cihaz yerleştirip kartları kopyaladılar

Tekirdağ’da bir alışveriş merkezindeki ATM’ye ’papağan’ ismiyle bilinen cihaz yerleştirerek kredi kartlarını kopyalayan 3 şahıs İstanbul’da yakalandı.

ATM’ye cihaz yerleştirip kartları kopyaladılar

25 Kasım 2017 17:31


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine kent merkezindeki bir AVM’de ATM’ye, kredi kartı kopyalama cihazı yerleştirildiğini tespit etti. ATM ve alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, görüntülerden 3 şahsın eşkallerini belirleyerek Kocaeli ve İstanbul’da aynı suça karıştıklarını tespit etti.


Şahısların adreslerinin belirlemesinin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, O.H. (23), M.T. (20), ve B.Ü.’yü (22), İstanbul’un Kartal ilçesinde gözaltına aldı.


Şüphelilerden birinin sosyal medyada elindeki dövizleri ismini yazmış bir şekilde paylaşması dikkat çekti.


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan B.Ü. mahkemece tutuklarken, M.Ü. adli kontrol şartıyla, O.H. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
15
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç