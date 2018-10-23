Avrupa hayalleri Tekirdağ'da son buldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yurt dışına kaçmak isteyen Pakistan uyruklu 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri, Alaybey Mahallesi yakınlarında yol uygulaması yapan polis ekipleri, durdukları otomobilde Pakistanlı 6 şahsın olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince araçta yapılan kontrollerde, yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenilen Pakistanlı 6 kaçak ve 1 organizatör gözaltına alındı. Araç içinde yapılan aramada ayrıca şişme bot, can yelekleri, gıda ve giyim malzemeleri ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından otomobil sürücüsü organizatör B.S. adliyeye sevk edilirken, yabancı uyruklu 6 şahıs, sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.