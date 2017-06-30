Avrupa Şampiyonasında Tekirdağ’ın satranç başarısı

Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, 2017 Avrupa Şampiyonasından önemli başarılar elde ederek gururla döndükleri belirtildi. Açıklamada, “Karadağ Budva’da 10-19 Haziran 2017 tarihleri arasında 23 farklı ülkeden 341 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında 44 sporcumuzun ülkemizi temsil etti. Şampiyonadan 5’i altın, 3’ü gümüş ve 1’i bronz olmak üzere toplam 9 kupa ve 25 madalya ile döndük. Tekirdağ ilimizden de katılım sağlayan sporcumuz WCM Esma Doğa Duran 13 yaş kızlar şampiyonu, Ateş Atabey Ayhan ise 7 yaş genel Avrupa 6.’sı oldu” denildi.