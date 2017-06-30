Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 08:26

Avrupa Şampiyonasında Tekirdağ’ın satranç başarısı

Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında Tekirdağ’ı temsil eden Esma Doğa Turan 13 yaş kızlar şampiyonu, Atabey Ayhan ise 7 yaş genel Avrupa altıncısı oldu.

Avrupa Şampiyonasında Tekirdağ’ın satranç başarısı

30 Haziran 2017 08:26


Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, 2017 Avrupa Şampiyonasından önemli başarılar elde ederek gururla döndükleri belirtildi. Açıklamada, “Karadağ Budva’da 10-19 Haziran 2017 tarihleri arasında 23 farklı ülkeden 341 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında 44 sporcumuzun ülkemizi temsil etti. Şampiyonadan 5’i altın, 3’ü gümüş ve 1’i bronz olmak üzere toplam 9 kupa ve 25 madalya ile döndük. Tekirdağ ilimizden de katılım sağlayan sporcumuz WCM Esma Doğa Duran 13 yaş kızlar şampiyonu, Ateş Atabey Ayhan ise 7 yaş genel Avrupa 6.’sı oldu” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    33°C
  • Cumartesi
    Açık
    30°C
  • Pazar
    Açık
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:26
  • Akşam :20:54
  • Yatsı :22:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!