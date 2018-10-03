Avrupalı gençler hayvan hakları için Çorlu'da buluştu

İsveç, Danimarka, İspanya, İtalya, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 35 hayvan hakları savunucusu gençten oluşan heyet, hayvan haklarının önemine dikkat çekmek ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buluştu.

Erasmus Programı Gençlik Değişimi Projesi kapsamında gerçekleşen proje faaliyetlerine katılan gençler Çorlu Hayvan Bakımevi'ne ziyaret etti. Burada veteriner Buse Çavdar'dan bakımevinin işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi alan gençler, bakımevinde bulunan hayvanları sevdi.

Proje temsilcisi Müslüm Doğanay, Çorlu Belediyesi bünyesinde hizmet veren hayvan bakımevinin Trakya Bölgesi'nin en iyi hayvan bakımevi seçildiğini ve bu kapsamda ziyaret ettiklerini belirterek, "Projemizle hayvan hakları ve hayvanların korunması konusunda ülkemizde yapılan çalışmaları tanıtma fırsatı yakaladık. Bugün burada İsveç ve Danimarka gibi Avrupa Birliği'nde en yüksek refah seviyesine sahip ülkelerin gençleri bulunuyor. Ancak onlar da dahil tüm katılımcılar ülkemizdeki çalışmalar, hayvanlara verilen değer ve ülkemizin sahip olduğu eşsiz kültürel zenginlik karşısında mest oluyorlar. Bizim projemizdeki en büyük kazancımız da ülkemizle ilgili önyargıların yıkılarak daha iyi şekilde tanıtımlar yapabilmemiz" dedi.

Doğanay ayrıca, "Hayan hakları konusunda ülke standartlarımız diğer ülkelerden daha üst seviyelerde. Ülkemize gelen genç arkadaşlarımız bazı ülkelerde hayvanlara bizdeki kadar değer ve önem verilmediğini gördüler. Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi de verdiği hizmet ile en iyi örneklerden biri durumunda" diye konuştu.

Erasmus Programı Gençlik Değişimi Projesi kapsamında Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi'ni ziyaret eden gençler Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a da verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Konuk gençlere ayrıca aşure ikramında da bulunuldu.

4 Ekim'de sergi açacaklar

Erasmus Programı Gençlik Değişimi Projesi kapsamında Çorlu'ya gelen İsveç, Danimarka, İspanya, İtalya, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 35 genç, 4 Ekim Dünya Hakları Günü münasebetiyle Çorlu Cumhuriyet Meydanı'nda kendi ülkelerinde çektikleri fotoğraflardan oluşan bir de sergi açacak.