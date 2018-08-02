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02 Ağustos 2018 15:25

’Ay Işığında Sinema Geceleri’ başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Ay Işığında Sinema Geceleri Muratlı ilçesinde Düğüm Salonu filmiyle başladı.

’Ay Işığında Sinema Geceleri’ başladı

02 Ağustos 2018 15:25


İnanlı Çeşmesi Mesire alanında gerçekleştirilen sinema gösterimine katılan Muratlılı sanatseverler Düğüm Salonu filmini ilgiyle izledi. Hakan Algül’ün yönettiği ve Emre Karayel’in yanı sıra Şahin Irmak, İrem Sak, Salih Kalyon, Gonca Vuslateri, Bilge Şen, Ayşenil Şamlıoğlu ve Onur Buldu’nun rol aldığı filmde aynı gün aynı saatte yan yana iki düğün salonunda olan iki farklı düğünün hikayesi anlatılıyor.


Hikayede dört ailenin bir araya geldiği en mutlu günde bir düğünün gelini ile diğer düğünün damadı birbirini tanıyor ve bu tanışıklık iki düğüne de damgasını vuruyor.




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