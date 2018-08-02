’Ay Işığında Sinema Geceleri’ başladı

İnanlı Çeşmesi Mesire alanında gerçekleştirilen sinema gösterimine katılan Muratlılı sanatseverler Düğüm Salonu filmini ilgiyle izledi. Hakan Algül’ün yönettiği ve Emre Karayel’in yanı sıra Şahin Irmak, İrem Sak, Salih Kalyon, Gonca Vuslateri, Bilge Şen, Ayşenil Şamlıoğlu ve Onur Buldu’nun rol aldığı filmde aynı gün aynı saatte yan yana iki düğün salonunda olan iki farklı düğünün hikayesi anlatılıyor.

Hikayede dört ailenin bir araya geldiği en mutlu günde bir düğünün gelini ile diğer düğünün damadı birbirini tanıyor ve bu tanışıklık iki düğüne de damgasını vuruyor.