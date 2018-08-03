Kapaklı Belediye Meydanında gerçekleştirilen “Bizim Köyün Şarkısı” adlı filme büyük ilgi gösteren Kapaklılı sinemaseverler, filmi ilgiyle izlediler. Tuğçe Soysop’un yönettiği, Berat Efe Parlar’ın başrol oynadığı, Tansel Öngel, Güneş Sayın, Dora Dalgıç, Esat Polat Güler, Sezai Aydın, Aslı Omağ ve Eda Döğer görev aldığı filmde, babalarının doğduğu köye geri dönme kararıyla birlikte şehir yaşamından köy hayatına adapte olamaya çalışan ve okulda yeni arkadaşlar edinmeye çalışan Çınar ve Zeynep’in hikâyesi anlatılıyor. Ay ışığında sinema geceleri programı hakkında bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ halkını kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. 11 ilçemizde hem yaz sineması geleneğini yaşatıyoruz hem de vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte sinema filmlerini izlemelerini sağlıyoruz. İki hafta boyunca tüm ilçelerimizde binlerce sinemaseverlerin önemli yapımları izlemelerini sağlayacağız. Tüm sinemaseverleri ay ışığında sinema geceleri programımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.