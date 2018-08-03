Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 16:14

Ay ışığında sinema keyfi

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ay ışığında sinema gecelerinin ikincisi Kapaklı ilçesinde gerçekleştirildi.

Ay ışığında sinema keyfi

03 Ağustos 2018 16:14


Kapaklı Belediye Meydanında gerçekleştirilen “Bizim Köyün Şarkısı” adlı filme büyük ilgi gösteren Kapaklılı sinemaseverler, filmi ilgiyle izlediler. Tuğçe Soysop’un yönettiği, Berat Efe Parlar’ın başrol oynadığı, Tansel Öngel, Güneş Sayın, Dora Dalgıç, Esat Polat Güler, Sezai Aydın, Aslı Omağ ve Eda Döğer görev aldığı filmde, babalarının doğduğu köye geri dönme kararıyla birlikte şehir yaşamından köy hayatına adapte olamaya çalışan ve okulda yeni arkadaşlar edinmeye çalışan Çınar ve Zeynep’in hikâyesi anlatılıyor. Ay ışığında sinema geceleri programı hakkında bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ halkını kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. 11 ilçemizde hem yaz sineması geleneğini yaşatıyoruz hem de vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte sinema filmlerini izlemelerini sağlıyoruz. İki hafta boyunca tüm ilçelerimizde binlerce sinemaseverlerin önemli yapımları izlemelerini sağlayacağız. Tüm sinemaseverleri ay ışığında sinema geceleri programımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç