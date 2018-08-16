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16 Ağustos 2018 10:28

Ay ışığında sinema keyfi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ay Işığında Sinema Geceleri” etkinliği kapsamında "Düğüm Salonu" filmi Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’nde gösterime sunuldu.

Ay ışığında sinema keyfi

16 Ağustos 2018 10:28


Ergene İlçesi Velimeşe Mahallesi açık hava düğün salonunda gösterime sunulan filmi Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli ve çok sayıda vatandaş izledi. Düğüm Salonu isimli sinema filmini kahkahalar ile izleyen vatandaşlar filmden çok büyük keyif aldıklarını belirtirken, “Sinemada izleyemediğimiz filmleri belediyemiz sayesinde izleme fırsatı bulduk. Geçmişteki gibi açık havada yapılan etkinlikler ilçemize ayrı bir renk kattı. Geçmişi günümüze taşıdılar. Ailemiz ile birlikte çok keyifli vakit geçirdik. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ergene Belediyesi’ne sunduğu etkinlikler için teşekkür ederiz” dediler.


Hakan Algül’ün yönettiği ve Emre Karayel’in yanı sıra Şahin Irmak, İrem sak, Salih Kalyon, Gonca Vuslateri, Bilge Şen, Ayşenil Şamlıoğlu ve Onur Buldu’nun rol aldığı filmde aynı gün aynı saatte yan yana iki düğün salonunda olan iki farklı düğünün hikayesi anlatılıyor. Hikayede dört ailenin bir araya geldiği en mutlu günde bir düğünün gelini ile diğer düğünün damadı birbirini tanıyor ve bu tanışıklık iki düğüne de damgasını vuruyor.




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