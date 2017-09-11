Ayakkabı hırsızları yakalandı

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yusuf Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Ş.Ö. ile Y.D., daire önündeki ayakkabıları aldı. Ayakkabıların çalındığını gören bir apartman sakini ise hırsızlık zanlılarını kovalamaya başladı. Vatandaşlar Y.D.’yi yakalarken, Ş.Ö. kaçtı. Olayın polise bildirilmesinin ardından Y.D. de gözaltına alındı.

Polisteki ifadelerinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edilen iki şüpheliden 15 yaşındaki Y.D. serbest kalırken, daha önce başka bir binadan da ayakkabı çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan Ş.Ö. tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ş.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.