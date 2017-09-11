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11 Eylül 2017 17:31

Ayakkabı hırsızları yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde girdikleri apartmandan ayakkabı çalan iki hırsızlık zanlısından biri vatandaşlar tarafından, diğeri de polis tarafından yakalandı.

Ayakkabı hırsızları yakalandı

11 Eylül 2017 17:31


Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yusuf Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Ş.Ö. ile Y.D., daire önündeki ayakkabıları aldı. Ayakkabıların çalındığını gören bir apartman sakini ise hırsızlık zanlılarını kovalamaya başladı. Vatandaşlar Y.D.’yi yakalarken, Ş.Ö. kaçtı. Olayın polise bildirilmesinin ardından Y.D. de gözaltına alındı.


Polisteki ifadelerinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edilen iki şüpheliden 15 yaşındaki Y.D. serbest kalırken, daha önce başka bir binadan da ayakkabı çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan Ş.Ö. tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ş.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.




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