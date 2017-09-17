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17 Eylül 2017 10:49

Ayçiçeği sapları yakacak olarak kullanılıyor

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde ayçiçeği sapları, hasat sonrası tarladan toplanarak kışlık yakacak olarak kullanılıyor.

Ayçiçeği sapları yakacak olarak kullanılıyor

17 Eylül 2017 10:49


Özelikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, hasat sonrası ayçiçek tarlalarından topladıkları sapları ısınmak amacıyla kullanıyor.


Susuzmüsellim Mahallesinde yaşayan Sedat Umar, kışlık yakacak olarak tarlalardan topladığı ayçiçeği saplarını kullandıklarını belirtti.


Ayçiçeği saplarını odunun yanında yakacak olarak kullandığını söyleyen Umar, topladıkları ayçiçeği saplarını kış aylarında ısınmak için yakacaklarını belirterek, "Özelikle ayçiçek ekimi yapılan ilçe merkezi ve mahallerde genelikle ayçiçek sapları yakacak olarak kullanılıyor. Bölgede yaşayanlar soğuk kış günlerinde yakacak ihtiyacını karşılamak için hasat sonrası tarlada kalan ayçiçeği saplarını toplayarak evlerinde depoluyor. Böylelikle kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar" dedi.




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