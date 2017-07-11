Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 15:45

Aydoğdu Mahallesinde Sosyal Etkinlik Merkezi çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi Aydoğdu Mahallesinde oluşturuyor.

Aydoğdu Mahallesinde Sosyal Etkinlik Merkezi çalışmaları

11 Temmuz 2017 15:45

Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, açılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen farklı etkinlik ve uygulamalarla adından söz ettirmeye başladı.


Aydoğdu Mahallesinde yaşayan çocukların gelişiminin sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler ve eğitim desteği programları sayesinde çocukların kısa sürede gelişme kaydettiği ifade edildi. Güzel yazı yazma, drama, farklı sanat dallarına yönelik çalışmalar gibi faaliyetlerle boş zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendiren çocuklar, hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğrenerek kendilerini geliştiriyorlar.



“Amacımız Dezavantajları Ortadan Kaldırıp Fırsat Eşitliği Oluşturmak”


Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezinin çok önemsedikleri bir proje olduğunu ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Aydoğdu Mahallesi’nde yaşayan ve maalesef bugüne kadar şu ya da bu şekilde ihmal edilmiş ve dezavantajlı kabul edilen çok sayıda çocuğumuz var. Bu projeyle bu çocuklarımızın dezavantajlarını ortadan kaldırmayı ya da en aza indirgemeyi ve bu çocuklarımıza fırsat eşitliği oluşturmayı amaçlıyoruz. Merkezin açılmasının üzerinden çok geçmedi ama şimdiden merkezdeki eğitim ve etkinliklere katılan çocuklarımızda önemli gelişmeler var. Fırsat verildiğinde çok şeyler başarabilecek potansiyeli olan çocuklara sahibiz. Bu potansiyeli ortaya çıkararak parlatmayı da kendimize görev biliyoruz. Umuyorum ki çok daha başarılı işlere imza atacağız” diye konuştu.


Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların yaz tatili boyunca süreceği öğrenilirken, okulların açılması ile birlikte yeni bir programla çalışmaların hız kazanarak devam edeceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:24
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:26
  • Akşam :20:51
  • Yatsı :22:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!