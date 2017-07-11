Aydoğdu Mahallesinde Sosyal Etkinlik Merkezi çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi, açılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen farklı etkinlik ve uygulamalarla adından söz ettirmeye başladı.

Aydoğdu Mahallesinde yaşayan çocukların gelişiminin sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler ve eğitim desteği programları sayesinde çocukların kısa sürede gelişme kaydettiği ifade edildi. Güzel yazı yazma, drama, farklı sanat dallarına yönelik çalışmalar gibi faaliyetlerle boş zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendiren çocuklar, hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğrenerek kendilerini geliştiriyorlar.

“Amacımız Dezavantajları Ortadan Kaldırıp Fırsat Eşitliği Oluşturmak”

Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezinin çok önemsedikleri bir proje olduğunu ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Aydoğdu Mahallesi’nde yaşayan ve maalesef bugüne kadar şu ya da bu şekilde ihmal edilmiş ve dezavantajlı kabul edilen çok sayıda çocuğumuz var. Bu projeyle bu çocuklarımızın dezavantajlarını ortadan kaldırmayı ya da en aza indirgemeyi ve bu çocuklarımıza fırsat eşitliği oluşturmayı amaçlıyoruz. Merkezin açılmasının üzerinden çok geçmedi ama şimdiden merkezdeki eğitim ve etkinliklere katılan çocuklarımızda önemli gelişmeler var. Fırsat verildiğinde çok şeyler başarabilecek potansiyeli olan çocuklara sahibiz. Bu potansiyeli ortaya çıkararak parlatmayı da kendimize görev biliyoruz. Umuyorum ki çok daha başarılı işlere imza atacağız” diye konuştu.

Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların yaz tatili boyunca süreceği öğrenilirken, okulların açılması ile birlikte yeni bir programla çalışmaların hız kazanarak devam edeceği belirtildi.