Aydoğdu Mahallesinde yol çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Yoğun bir çalışma gerçekleştirerek Aydoğdu Mahallesi’nde bulunan toplam 80 sokağın 53’üne kilit taşı döşeyerek halkın kullanımına sunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, diğer 27 sokakta çalışmaları tamamlama yolunda hızla ilerliyor.

Bir ay gibi bir süre içinde Aydoğdu Mahallesi’ndeki sokakların tamamında kilit taşı çalışmalarının tamamlanacağının müjdesini veren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Halkımız her şeyin en iyisine layıktır. 11 ilçemiz ve tüm mahallelerimizde öncelikli ihtiyaçları tespit ederek bu doğrultuda çalışma yürütüyoruz. Aydoğdu Mahallemizde bütün sokaklarımıza kilit taşı döşeyerek, burada yol ihtiyacını tamamen karşılamış olacağız. Hem yayalar hem de araçlar bu yolları rahat bir şekilde kullanacak. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.