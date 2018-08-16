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16 Ağustos 2018 17:55

Aydoğdu Mahallesi’ne polis noktası

Tekirdağ’ın Aydoğdu Mahallesi’ne polis noktası yapıldı.

Aydoğdu Mahallesi’ne polis noktası

16 Ağustos 2018 17:55


Vali Mehmet Ceylan beraberinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile birlikte Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde tadilatı tamamlanan polis noktasında incelemelerde bulundu.


Vali Ceylan, incelemesinin ardından Aydoğdu Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek mahallelinin sorun ve taleplerini dinledi.


Mahalle sakinleri polis noktasının faaliyete girmesiyle birlikte mahallelerindeki asayiş ve güvenliğin artırılmasından dolayı Vali Ceylan’a memnuniyetlerini dile getirdiler.


Ziyarette, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Üstün, Lojistik Şube Müdürü Nadir Arıkan, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdür Ferhat Akın da hazır bulundular.




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