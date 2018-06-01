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01 Haziran 2018 01:56

Ay’ın Tekirdağ manzarası büyülüyor

Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahillerinde gece oluşan yakamoz kentte renkli görüntülere sahne oluyor.

Ay’ın Tekirdağ manzarası büyülüyor

01 Haziran 2018 01:56

Bu anı gören vatandaşlar ise hemen telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirmenin keyfini yaşıyor.


Tekirdağ sahilinde Dolunay ışığının Marmara Denizine yansımasıyla oluşan yakamoz manzarası görenleri büyülüyor. Tekirdağlıların akşam karanlığının çökmesiyle birlikte akın ettiği Süleymanpaşa ilçe sahili, yakamoz manzarasıyla farklı bir güzelliği de beraberinde getirdi. Haziran ayına girilmesiyle birlikte yavaş yavaş başlayan sıcaklardan bunalmaya başlayan vatandaşlar, akşam serinliğinde yürüyüş yaparak, dolunayın Marmara Denizinde oluşturduğu yakamoz manzarasını da keyifle izliyor.


Bu anları gören telefonlarına sarılıyor


Yakamozun oluşturduğu bu renkli görüntüleri gören vatandaşlardan kimisi deniz kıyısında anı fotoğraflıyor. Sahile hemen hemen sıfır evlerde yaşayan kimi vatandaşlarda balkona çıkarak bu güzel anı ölümsüzleştirmenin keyfini yaşıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ay’ın deniz üzerindeki görüntüsü kaybolurken, kentteki meydana gelen renkli görüntülerde yerini karanlığa bırakıyor.


"Geceyi iple çekiyoruz"


Fotoğraf meraklısı vatandaşlar da sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için çok güzel sahneler olduğunu ifade ederek "Bazen geceyi iple çekiyoruz. Akşam olunca Tekirdağ’da ay deniz üzerinde güzel görüntüler oluşturuyor. Hemen çekip sosyal medyaya koyuyoruz iyi beğeni geliyor. Gece olunca ya sahile gidiyoruz yada balkondan ayrılmıyoruz saatlerce fotoğraf çekip sosyal medyaya koyuyoruz" dediler.




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