Aynı kazada öldüler yan yana defnedildiler

Kazada ölen çift memleketlerinde yan yana defnedildi.

Çorlu’da dün meydana gelen kazada Süleymapaşa yönüne seyir halinde olan Abdulmuttalip Koşucu (72) idaresindeki otomobil, Çorlu-Süleymapaşa yolu üzerinde yer alan TEİAŞ merkezi yakınlarında kavşağa geldiği sırada dönüş yapmış, Süleymapaşa yönüne gitmekte olan Ahmet Emre S. idaresindeki 34 NT 9533 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü emekli öğretmen Abdulmuttalip Koşucu olay yerinde kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi Fatma Koşucu ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Aynı kazada hayatlarını kaybeden 45 yıllık evli çift Abdulmuttalip Koşucu (72) ile eşi Fatma Koşucu (66) Çorlu Merkez (Otogar) Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’nın Karaevli Mahallesi’nde yan yana toprağa verildi.