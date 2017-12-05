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05 Aralık 2017 17:31

Ayşe Öztürk’ün katıl zanlısı sağlık kontrolünden geçti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bu sabah sokak ortasında başından tabancayla vurularak öldürülen Ayşe Öztürk’ün katıl zanlısı sağlık kontrolünden geçirildi.

Ayşe Öztürk’ün katıl zanlısı sağlık kontrolünden geçti

05 Aralık 2017 17:31


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sabah evden işe gitmek için evden çıkan Ayşe Öztürk sokakta başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışmalara başladı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda Ergene ilçesinin Karamehmet Mahallesi mevkiinde bir tarlada çamura saplanmış otomobillerinin yanında Alparslan İ.’yi (24) kıskıvrak yakaladı.



Soruya cevap vermedi


Cinayet şüphelileri Alparslan İ. (24) ve babası Hamdi İ. (52) Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından sağlık kontrolü için Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirdi. Ekipler tarafından sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, gazetecilerin "Pişman mısın?" sorularını yanıtsız bırakıp sessiz kaldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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