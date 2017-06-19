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19 Haziran 2017 16:45

Babalarına hediyeyi yarışarak aldılar

Babalar Gününe özel Tekira AVM tarafından düzenlenen kampanya kapasamında dijital tırmanış duvarında yarışan minikler babaları için hediyeler kazandı.

Babalarına hediyeyi yarışarak aldılar

19 Haziran 2017 16:45


Babalar Günü etkinliği kapsamında 17-18 Haziran tarihinde Tekira AVM’ye ailesi ile birlikte gelen minikler danışmaya başvurarak “Dijital Tırmanış Duvarında” yarışmaya hak kazandı. AVM tarafından “Dijital Tırmanış Duvarında” düzenlenen yarışmalara katılan minikler yarışma heyecanını bolca eğlenerek yaşarken, babaları için de hediyeler kazandı. Yarışma sonrasında birincilik kürsüsünde poz veren miniklere hatıra fotoğrafları anında hediye edildi.


Tekira AVM’de kıran kırana geçen yarışmalarda minikler ve aileleri oldukça keyifli dakikalar geçirdi. Ziyaretçiler “Dijital Tırmanış Duvarında” iki gün boyunca ücretsiz olarak oyunlar oynayarak Tekira AVM’de sınırsız eğlencenin tadına varırken bu özel günü babaları ile birlikte birincilik kürsüsünde poz vererek taçlandırdı.




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