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24 Mayıs 2018 10:38

Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

Tekirdağ Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Ceylan başkanlığında yapıldı.

Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

24 Mayıs 2018 10:38


Toplantıya Vali Ceylan’ın yanı sıra, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Bayram Zengin, kamu kurumları yöneticileri, STK temsilcileri, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlileri katıldı.


Tekirdağ Polisevi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Mehmet Ceylan’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığının Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Sekretaryası organizasyonunda önceki toplantılarda alınan kararlara yönelik bu toplantıya kadar yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz bağımlılık alanındaki kurumsal faaliyetlerini, yaşadıkları sorunları ve yapacaklarını anlattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün de Bağımlılıkla Mücadelede ilde yapmış oldukları faaliyetleri ve önümüzdeki günlerde yapmayı planladıkları hakkında sunum yaparak kurul üyelerine bilgi verdi.


Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede tüm kurum ve kuruluşların, STK’ların ve üniversitenin eşgüdüm içerisinde, işbirliği halinde olması gerektiği vurgulandı.




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