Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 09:21

Bağımlılıkla Mücadelede KYK yurduyla ortak çalışma

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanlığınca, Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı kapsamında Tekirdağ Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü ile ortaklaşa “Bağımlılıkla Mücadele” çalışması hayata geçirildi.

Bağımlılıkla Mücadelede KYK yurduyla ortak çalışma

17 Ağustos 2018 09:21


İki kurum arasında yapılacak ortak çalışma için Tekirdağ KYK İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görevli personel arasından her yurdu temsil edecek bir çalışan Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü olarak görevlendirildi. Belirlenen görevlilere, Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanlığınca, Tekirdağ KYK İl Müdürlüğü toplantı salonunda Yeşilay Tekirdağ TBM Koordinatör Formatörü Bingül Uzel tarafından, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Uygulama Rehber Eğitimi verilerek, her birinin bulunduğu yurtlarda gerek görevli personele, gerekse kalan öğrencilere eğitim verecek konuma gelmeleri sağlandı.


Eğitime katılan 12 kişiye katılım belgeleri takdim edildi. Katılım belgelerinin takdimi sırasında söz alan Tekirdağ KYK İl Müdürü Ülkü Uslu, uzun zamandan beri yapmayı arzu ettikleri bir çalışmanın bugün yapılan eğitim programıyla çok daha anlamlı hale geldiğini, bundan böyle kurum bünyesinde çalışanlardan yurtlarda kalan öğrencilere kadar bağımlılıkla mücadelede daha kapsamlı çalışma imkanı bulacaklarını ifade etti. Uslu, ortak proje dolayısıyla Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanlığına teşekkürlerini ifade ederek, ileriki aşamalarda birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.


Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanı Şener Çelikayar da ortak çalışma dolayısıyla verdiği olumlu katkı ve işbirliği için Tekirdağ KYK İl Müdürü Ülkü Uslu’ya, onun şahsında çalışanlarına ve katılımcılara teşekkürlerini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç