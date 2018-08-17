Bağımlılıkla Mücadelede KYK yurduyla ortak çalışma

İki kurum arasında yapılacak ortak çalışma için Tekirdağ KYK İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görevli personel arasından her yurdu temsil edecek bir çalışan Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü olarak görevlendirildi. Belirlenen görevlilere, Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanlığınca, Tekirdağ KYK İl Müdürlüğü toplantı salonunda Yeşilay Tekirdağ TBM Koordinatör Formatörü Bingül Uzel tarafından, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Uygulama Rehber Eğitimi verilerek, her birinin bulunduğu yurtlarda gerek görevli personele, gerekse kalan öğrencilere eğitim verecek konuma gelmeleri sağlandı.

Eğitime katılan 12 kişiye katılım belgeleri takdim edildi. Katılım belgelerinin takdimi sırasında söz alan Tekirdağ KYK İl Müdürü Ülkü Uslu, uzun zamandan beri yapmayı arzu ettikleri bir çalışmanın bugün yapılan eğitim programıyla çok daha anlamlı hale geldiğini, bundan böyle kurum bünyesinde çalışanlardan yurtlarda kalan öğrencilere kadar bağımlılıkla mücadelede daha kapsamlı çalışma imkanı bulacaklarını ifade etti. Uslu, ortak proje dolayısıyla Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanlığına teşekkürlerini ifade ederek, ileriki aşamalarda birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanı Şener Çelikayar da ortak çalışma dolayısıyla verdiği olumlu katkı ve işbirliği için Tekirdağ KYK İl Müdürü Ülkü Uslu’ya, onun şahsında çalışanlarına ve katılımcılara teşekkürlerini ifade etti.